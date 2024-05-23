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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 18:16

السودان: الجيش يهاجم "الدعم السريع" والأخيرة متورطة بانتهاكات بالجزيرة ودارفور

السودان: الجيش يهاجم "الدعم السريع" والأخيرة متورطة بانتهاكات بالجزيرة ودارفور
وأضاف إعلام الجيش السوداني أن "القوات المسلحة والقوات المشتركة تتقدم بثبات كبير وتستلم مواقع أمامية جديدة".

وأكدت أن القوات المسلحة والمشتركة "تطارد مليشيا الدعم السريع الإرهابية" في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق تعبير إعلام الجيش السوداني.

ويأتي هجوم الجيش ضد "الدعم السريع" في وقت هاجمت الأخيرة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة قرية "التكينة" بولاية الجزيرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً.

أكثر من 120 حالة اعتداء ضد مدنيين في دارفور
وفي سياق انتهاكات قوات "الدعم السريع" بحق المدنيين في السودان، ذكر "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" أن "الدعم السريع" متهمة بارتكاب جرائم، حيث "تم توثيق 125 حالة اغتصاب في ولايات دارفور الشمالية والجنوبية والغربية".

وأشار المركز، في تقرير نشره موقع "سودان تربيون" المحلي، إلى أنه "تم توثيق 81 حالة اعتداء وعنف جنسي في ولاية شمال دارفور، خلال الفترة الممتدة من 15 نيسان/أبريل 2023، إلى 27 آذار/مارس الماضي، أغلبها في الفاشر، وكتم، ومحلية طويلة".

ولفت التقرير إلى أن "الحالات الأكثر تضرراً اُرتكبت ضد نازحات هربن من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إلى شمال دارفور، حيث تتراوح أعمارهن بين 12 إلى 40 عاماً" بحسب ما نقل التقرير.

وأضاف التقرير أنه "وثق خلال الفترة الممتدة من 26 حزيران/يونيو 2023، إلى 4 آب/أغسطس 2023، ما لا يقل عن 30 حالة عنف جنسي ضد الفتيات والنساء في الجنينة بولاية غرب دارفور".

"مشاد": إجراءات وشيكة للمحكمة الجنائية لملاحقة قادة وداعمي المليشيات
من جهتها، قالت "منظمة شباب من أجل دارفور" (مشاد) إن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم اتخاذ "إجراءات عاجلة لمقاضاة قادة مليشيات الدعم السريع وداعميها من المتورطين في الحرب على السودان"، وتحذيرهم أو فرض عقوبات عليهم.

ونقل رئيس "مشاد"، أحمد عبد الله إسماعيل، عن المحكمة تأكيدها "وضع تدابير مؤقتة وعاجلة لحماية المدنيين في السودان"، وأوضح أن الاجتماع تناول بالتفصيل "القضايا الخاصة بالإجراءات الضرورية العاجلة بتوقيف قادة المليشيات واستصدار عقوبات بحقهم، حتى لا تتسع رقعة الحرب".

وأشار إلى أن "الوفد طالب أعضاء المحكمة بتعجيل إجراءات حماية المدنيين في السودان وملاحقة قادة والجهات الداعمة للمليشيات سواء لوجستياً أو سياسياً"، وأن "المحكمة أكدت أنها ستتخذ إجراءات قريباً لحماية المدنيين السودانيين وتحذير الجهات الداعمة للمليشيات بالتوقف عن دعهما أو فرض عقوبات عليها حال تماديها في ذلك".

ولفت إسماعيل إلى أن "أعضاء المحكمة عبّروا عن شكرهم لجهود منظمة "مشاد" في فضح انتهاكات المليشيات وتمليكها لكافة المعلومات للمحكمة"، قائلاً إنهم أثنوا على فريق عمل المنظمة لمساهمتهم في "توفير المعلومات الميدانية وتوثيقها باحترافية عالية، ودعمهم للمتضررين من الحرب في السودان".

يشار إلى أن وفداً من منظمة "مشاد" وعدداً من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني (منظمة دير جيل ومنظمة دورمونقا)، عقدوا اجتماعاً مع أعضاء من "المحكمة الجنائية الدولية" بمدينة لاهاي الهولندية، لمتابعة سير قضية توقيف قيادات "الدعم السريع" وفرض عقوبات عاجلة بحق القوات.
رقم : 1137092
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