"جيش" الاحتلال يقرّ بـ3 قتلى وأكثر من 30 جريحاً بنيران المقاومة الفلسطينية خلال آخر يومين

وأكّد "جيش" الاحتلال إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم 4، إصاباتهم خطيرة.



في غضون ذلك، تحدث "جيش" الاحتلال عن إصابة 3573 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، بينهم 1774 خلال العملية البرية في القطاع.



وأوضح أنّ 256 ضابطاً وجندياً لا يزالون قيد العلاج في إثر إصابتهم في معارك غزة، 33 منهم جروحهم خطيرة.



وأقرّ أيضاً بمقتل 634 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب، وإصابة 554 بجروح خطيرة.



وفي وقتٍ لاحق من اليوم، أفاد الإعلام الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مسستشفى بلينسون.



يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، في مختلف محاور القتال، ولاسيما في جباليا شمالاً ورفح جنوباً، حيث تدور المعارك المحتدمة.



وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد، ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية، التي تصدرها المقاومة في غزة، تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.



ويُجبَر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بحجم بعض الخسائر في صفوف قواته، التي تواجه مقاومة شرسة في مختلف محاور القتال في غزّة، حيث تنفذ المقاومة عملياتها وتوثّقها عبر مشاهد تُظهر إصابة الجنود الإسرائيليين.