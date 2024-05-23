الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 أيار 2024 ساعة 18:18

"جيش" الاحتلال يقرّ بـ3 قتلى وأكثر من 30 جريحاً بنيران المقاومة الفلسطينية خلال آخر يومين

"جيش" الاحتلال يقرّ بـ3 قتلى وأكثر من 30 جريحاً بنيران المقاومة الفلسطينية خلال آخر يومين
وأكّد "جيش" الاحتلال إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم 4، إصاباتهم خطيرة.

في غضون ذلك، تحدث "جيش" الاحتلال عن إصابة 3573 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، بينهم 1774 خلال العملية البرية في القطاع.

وأوضح أنّ 256 ضابطاً وجندياً لا يزالون قيد العلاج في إثر إصابتهم في معارك غزة، 33 منهم جروحهم خطيرة.

وأقرّ أيضاً بمقتل 634 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب، وإصابة 554 بجروح خطيرة.

وفي وقتٍ لاحق من اليوم، أفاد الإعلام الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مسستشفى بلينسون.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، في مختلف محاور القتال، ولاسيما في جباليا شمالاً ورفح جنوباً، حيث تدور المعارك المحتدمة.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد، ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية، التي تصدرها المقاومة في غزة، تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.

ويُجبَر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بحجم بعض الخسائر في صفوف قواته، التي تواجه مقاومة شرسة في مختلف محاور القتال في غزّة، حيث تنفذ المقاومة عملياتها وتوثّقها عبر مشاهد تُظهر إصابة الجنود الإسرائيليين.
رقم : 1137093
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
23 أيار 2024
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
23 أيار 2024
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
23 أيار 2024
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
22 أيار 2024
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
22 أيار 2024
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
22 أيار 2024
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
22 أيار 2024
15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي
15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي
22 أيار 2024
السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
22 أيار 2024
هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا
هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا
22 أيار 2024
جثمان الشهيد أمير عبد اللهيان سيوارى الثرى في مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)
جثمان الشهيد أمير عبد اللهيان سيوارى الثرى في مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)
22 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخلافات داخل حكومة الاحتلال تزداد وسط تخبط كبير لإيجاد حل ينهي الحرب على غزة
رحيل خادم الشعب
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم