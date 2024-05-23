استطلاع للرأي: 48% من الإسرائيليين يرون أنّه لا يمكن إخضاع "حماس"

ووفق استطلاعٍ أجرته هيئة البث الإسرائيلية فإنّ 48% من الإسرائيليين يرون أنّ الضغط العسكري قادر على تحقيق صفقة تبادل للأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، بينما دعا 40% إلى إبرام صفقة تبادل الأسرى، وإنهاء الحرب على قطاع غزّة.



وأمس الأربعاء، أكّد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أنّ "إسرائيل" لم تحقّق أي هدفٍ من الأهداف الاستراتيجية للحرب على القطاع لا شروط لصفقة أسرى، لم نُسقط حماس، ولم نُمكّن سكان الغلاف من العودة إلى منازلهم بأمان.



وأضاف هنغبي: "يقولون في الجيش الإسرائيلي إنّ هذا الأمر سيستغرق الكثير من الوقت، ليس عاماً واحداً بل سنوات".



حرب استنزاف

وقبل أيام، أكد اللواء في احتياط "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، أنّ ما يحدث في غزة في الوقت الحالي هو "حرب استنزاف"، محذراً من أنّ إطالتها "ستؤدي إلى انهيار الجيش والاقتصاد في إسرائيل".



وأقرّ بريك بعجز "الجيش" الإسرائيلي عن هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ القطاع "يمثّل ساحةً واحدةً من أصل ست ساحات".



وقبل ذلك، أكد عضو "الكنيست" الإسرائيلي، عاميت ليفي، أنّ "كل كتائب حماس الـ24 موجودة في غزة، بحيث لم يتم تدمير أي واحدة منها".



وإلى جانب صمود حماس، لا تزال حركة الجهاد الإسلامي موجودة، و"كذبوا علينا بأنّه تم القضاء عليها"، كما أضاف ليفي في حديثه إلى القناة الـ"14" الإسرائيلية.