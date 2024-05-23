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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 20:11

ألمانیا: نلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية

ألمانیا: نلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية
جاء ذلك في معرض إجابة هيبستريت عن سؤال بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

ورداً على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت الحكومة الألمانية ستلتزم قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال متحدث الحكومة إن هذا سؤال "افتراضي".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي ببرلين: "من حيث المبدأ، ندعم المحكمة الجنائية الدولية وسنبقى على هذا النحو".

وتابع: "الدعم من حيث المبدأ يعني أخذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية على محمل الجد وتنفيذها".

ورداً على سؤال آخر: "هل ستمتثل الحكومة الألمانية لقرارات المحكمة الجنائية الدولية؟"، قال المتحدث: "بالطبع، نعم، نحن نلتزم القانون".

بدورها، فسرت الصحافة الألمانية تصريحات هيبستريت على أن برلين سوف تعتقل نتنياهو على أراضيها إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

والاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيصدر أي من مذكرات الاعتقال المطلوبة، يقع على عاتق لجنة مكونة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بناء على تقييم الأدلة المقدمة من مكتب خان.
رقم : 1137111
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