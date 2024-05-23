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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 20:30

ليبيا: وزير الداخلية بحكومة الوحدة يؤكد قرب افتتاح معبر رأس جدير الحدودي

ليبيا: وزير الداخلية بحكومة الوحدة يؤكد قرب افتتاح معبر رأس جدير الحدودي
وقال الطرابلسي، في كلمة أمام حشد من منتسبي وزارة الداخلية في مطار طرابلس، إن عملية إعادة فتح المعبر  وتفعيله "ستتم خلال الفترة المقبلة" بعد اتفاقه مع وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، لتفعيل المعبر من قبل الأجهزة المختصة من الدولتين.

كما أكد الوزير الليبي أن العمل المنجز سيكون بمثابة نموذج لكل المعابر الليبية.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية قد أغلقت معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس بهدف تنظيمه وبسط السيطرة عليه وضبط عمليات تهريب الوفود والسلع المدعومة إلى خارج البلاد.

يذكر أن الطرابلسي ونظيره التونسي أكدا أهمية استئناف العمل في معبر "رأس جدير" مجدَّداً وإعادة الحركة الطبيعية إليه كما كانت عليه في السابق. 

وأشارت وزارة الداخلية التونسية، في بيان في 26 نيسان/أبريل الجاري، إلى أن الطرابلسي والفقي بحثا في مكالمة هاتفية "الوضع في معبر رأس جدير الحدودي البري" بين البلدين.

ووفق البيان، اتفق الجانبان على "ضرورة عودة العمل العادي إلى المعبر، ومواصلة فتحه من الجانبين أمام حركة المسافرين في أقرب الآجال وتسهيل التنقّل بين البلدين الشقيقين".

وأضاف البيان أنّ المحادثات الثنائية بين المسؤولين التي جرت، يوم الأربعاء، تناولت "عمق ومتانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وعلاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، ولا سيما في مجال اختصاص وزارة الداخلية وسبلِ دعمه في إطار المصلحة المشتركة".

كما شدّد الطرابلسي والفقي على "أهمية معبر رأس جدير الحدودي ودوره الحيوي للشعبين التونسي والليبي".
رقم : 1137120
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