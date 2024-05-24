الاحتلال يواصل اجتياحه البري لاحياء سكنية في رفح وجباليا

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت باتجاه مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا وأطلقت النار والقذائف تجاهه ومحيطه وشددت حصارها عليه في وقت يتواجد داخله عدد من الطواقم الطبية و الجرحى.



وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار وسط وجنوبي مدينة رفح، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب شاطئ بلدة الزوايدة وسط القطاع.



واستهدفت مدفعية الاحتلال جحر الديك وسط قطاع غزة وحي الزيتون بمدينة غزة، وجددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع.



وأطلقت آليات وطائرات الاحتلال المسيرة النار تجاه منطقة مسجد علي وشارع 8 جنوب مدينة غزة، كما شنت طائرات الاحتلال بعد منتصف الليل، عدة غارات جديدة استهدفت المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار شرق رفح.



وقبيل منتصف الليل، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم جباليا. واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة الحواجري في الفاخورة شمال القطاع ما أدى إلى 5 شهداء و3 إصابات خرجوا من تحت ركام المنزل.



والليلة الماضية ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مدينة غزة بعدما قصفت شقتين سكنيتين ومصنعا للبهارات والتوابل في مفترق الشعبية راح ضحيتها 5 شهداء على الأقل.