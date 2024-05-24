الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 07:29

الاحتلال يواصل اجتياحه البري لاحياء سكنية في رفح وجباليا

الاحتلال يواصل اجتياحه البري لاحياء سكنية في رفح وجباليا
وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت باتجاه مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا وأطلقت النار والقذائف تجاهه ومحيطه وشددت حصارها عليه في وقت يتواجد داخله عدد من الطواقم الطبية و الجرحى.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار وسط وجنوبي مدينة رفح، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب شاطئ بلدة الزوايدة وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال جحر الديك وسط قطاع غزة وحي الزيتون بمدينة غزة، وجددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع.

وأطلقت آليات وطائرات الاحتلال المسيرة النار تجاه منطقة مسجد علي وشارع 8 جنوب مدينة غزة، كما شنت طائرات الاحتلال بعد منتصف الليل، عدة غارات جديدة استهدفت المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار شرق رفح.

وقبيل منتصف الليل، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم جباليا. واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة الحواجري في الفاخورة شمال القطاع ما أدى إلى 5 شهداء و3 إصابات خرجوا من تحت ركام المنزل.

والليلة الماضية ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مدينة غزة بعدما قصفت شقتين سكنيتين ومصنعا للبهارات والتوابل في مفترق الشعبية راح ضحيتها 5 شهداء على الأقل.
رقم : 1137187
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
23 أيار 2024
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
23 أيار 2024
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
23 أيار 2024
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
22 أيار 2024
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
22 أيار 2024
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
22 أيار 2024
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
22 أيار 2024
15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي
15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي
22 أيار 2024
السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
22 أيار 2024
هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا
هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا
22 أيار 2024
جثمان الشهيد أمير عبد اللهيان سيوارى الثرى في مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)
جثمان الشهيد أمير عبد اللهيان سيوارى الثرى في مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)
22 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخلافات داخل حكومة الاحتلال تزداد وسط تخبط كبير لإيجاد حل ينهي الحرب على غزة
رحيل خادم الشعب
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم