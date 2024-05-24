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الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 08:53

قادة المذاهب الاسلامية في باكستان يجددون العهد مع الشهيد آية الله رئيسي

قادة المذاهب الاسلامية في باكستان يجددون العهد مع الشهيد آية الله رئيسي
وأقيم هذا الملتقى الكبير لتكريم شهداء حادث تحطم المروحية الايرانية مساء الخميس، برعاية مدرسة "العروة الوثقى" العلمية الدينية في لاهور، عاصمة ولاية البنجاب.

وتم بث مقاطع فيديو للحظات مواراة الرئيس الايراني ورافاقه الثرى، وتليت قصائد في رثاء نبي الإسلام (ع) وسيد الشهداء الامام الحسين (ع) وقراءة سورة الفاتحة وغيرها من البرامج الخاصة.

وحضر المراسم كبار علماء الشيعة والسنة في باكستان وأساتذة وشخصيات الحوزة العلمية في ولاية البنجاب وكذلك نائب رئيس قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤول دار الثقافة الإيراني في مدينة لاهور.

وأكد حجة الإسلام جواد نقوي، رئيس حوزة "العروة الوثقى"، بصفته مضيف هذا البرنامج، على اتباع أفكار الشهيد آية الله رئيسي للتغلب على التحديات المشتركة والتحرك نحو تكامل العالم الإسلامي.

وأوضح: يجب اتباع المسار غير المكتمل للشهيد آية الله رئيسي في دبلوماسية الوحدة وحسن الجوار، وخاصة مكافحة الاستكبار، حتى ترى شعوب المنطقة نتائجه.

وأكد حجة الإسلام نقوي أن زيارة الرئيس الشهيد إلى باكستان ستبقى حية في قلوب وعقول شعبنا، قائلاً: فلسطين ومحور المقاومة لن ينسى الخدمات التي قدمها الشهداء المقاومون آية الله السيد ابراهيم رئيسي وحسين امير عبداللهيان.

كما أعربت بعض الشخصيات الباكستانية عن تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقالت: بلا شك ان الخدمات المخلصة التي قدمها الشهيد آية الله رئيسي للشعب الإيراني والساحة الدولية وخاصة الدفاع عن فلسطين والشعوب المضطهدة، لن تمحى من أذهان الشعوب الإسلامية، وسوف تصبح نموذجا للشعوب والحكومات الأخرى.
رقم : 1137197
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