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الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 13:25

نبيه بري: لبنان متمسك بحقه بالدفاع عن أرضه بكافة الوسائل

نبيه بري: لبنان متمسك بحقه بالدفاع عن أرضه بكافة الوسائل
وفي بيان لمناسبة عيد المقاومة والتحرير  قال نبيه بري: تحية اعتزاز وعرفان وتقدير للذين صنعوا هذا التاريخ العيد وهذا المجد الوطني الإنساني الذي لا ولن يزول.

وأضاف بري: تحية للمقاومين كل المقاومين على حدود الوطن ولعيونهم التي لا تنام ولسواعدهم القابضة على الزناد، لافتا إلى أن حفظ هذا الإنجاز الوطني والدفاع عنه مسؤولية وطنية في هذه المرحلة الراهنة.

وأضاف: يجب استحضار كل العناوين والمناخات الوطنية لحفظ الإنجازات التي تحققت في 25 أيار/ مايو عام 2000.

وتابع: إن "إسرائيل" تحاول يائسة في حربها المكشوفة الأهداف التعويض عن هزائمها التي منيت بها في لبنان.
رقم : 1137226
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