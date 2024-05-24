الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 13:28

الصين: رئيس تايوان يجر الجزيرة نحو الحرب

الصين: رئيس تايوان يجر الجزيرة نحو الحرب
وقال وزير الدفاع الصيني دونغ جون اليوم وفقاً لوكالة فرانس برس”: إن لاي تحدى بجدية مبدأ الصين واحدة وجر مواطنينا في تايوان إلى وضع خطر محفوف بالحرب والمخاطر”، مضيفاً: “سنذهب أبعد في إجراءاتنا المضادة حتى تتحقق إعادة التوحيد الكاملة للوطن الأم”.

وبدأ الجيش الصيني أمس مناورات “السيف المشترك-2024” حول جزيرة تايوان والتي ستستمر لمدة يومين، وبحسب المتحدث باسم القوات الصينية المشاركة في المناورات فإن التدريبات تتركز على دوريات مشتركة للتأهب القتالي البحري والجوي والسيطرة على ساحة المعركة وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية.
رقم : 1137227
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
24 أيار 2024
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
24 أيار 2024
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
24 أيار 2024
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
23 أيار 2024
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
23 أيار 2024
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
23 أيار 2024
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
23 أيار 2024
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
22 أيار 2024
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
22 أيار 2024
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
22 أيار 2024
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
22 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟