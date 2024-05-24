محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

وقبل النطق بالحكم، قال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".

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وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 أيار الجاري".



وتابع: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".



وأوضح القاضي سلام: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".



وأكد أن "الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 آذار الماضي"، معلنا أن "على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح".