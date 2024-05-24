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الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 15:58

ما هو شرط بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا؟

ما هو شرط بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا؟
فقد أفادت 4 مصادر روسية بأن سيد الكرملين مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا بعد التفاوض على وقف لإطلاق النار والاعتراف بخطوط القتال الحالية.

وأضافت أنه متأهب لمواصلة القتال إذا لم ترد أوكرانيا أو الغرب، وفقاً لوكالة "رويترز ".

وذكرت ثلاثة من المصادر المطلعة على المناقشات التي تدور داخل الدائرة المقربة لبوتين أن الزعيم الروسي عبر لمجموعة صغيرة من المستشارين عن إحباطه مما يعتبره محاولات مدعومة من الغرب لإجهاض المفاوضات ومن قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبعاد المحادثات.

كما قال واحد من المصادر الأربعة، وهو مصدر روسي رفيع المستوى عمل مع بوتين ومطلع على المحادثات رفيعة المستوى في الكرملين، إن الرئيس الروسي يستطيع القتال مهما استدعى الأمر، لكنه مستعد أيضا لوقف إطلاق النار لتجميد الحرب.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها.

بدوره، علّق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على الأمر، أن بوتين أوضح مرارا أن روسيا منفتحة على الحوار لتحقيق أهدافها، وأن بلاده لا تريد "حربا أبدية".
 
إلى ذلك، اعتبر بعض المحللين العسكريين والسياسيين الغربيين تعيين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف الأسبوع الماضي وزيرا للدفاع الروسي خطوة لوضع اقتصاد البلاد في حالة حرب دائمة من أجل الانتصار في صراع طويل الأمد.
رقم : 1137250
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