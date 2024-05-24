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الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 18:39

تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها
وخلال افتتاح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية بمدينة إسطنبول قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن "الدول العربية لا ينبغي أن تتردد في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا".

وأشار إلى أن "الليرة التركية قد تشهد انخفاضاً في قيمتها لكن التقلبات تراجعت".

وأضاف أن "الطريقة الرئيسية لتعزيز التجارة والاستثمارات بين تركيا والدول العربية تأتي من خلال توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة".

ولفت إلى أن "الدول العربية تصدر رأس المال وتسعى لتنويع اقتصاداتها وتطوير قطاع التصنيع"، وأنه "يمكنها تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في تركيا".

ومن جانبه قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، شهاب قاوجي أوغلو، إن "العلاقات العميقة والمتجذرة بين تركيا والعالم العربي تكتسب قوة من خلال القطاعين المصرفي والمالي وهذه الوحدة تزداد قوة كل يوم".

وبيّن قاوجي أوغلو في كلمته أن هدف القمة تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية التركية والعربية، وأشار إلى أن إجمالي الأصول التي تديرها الدول العربية في تركيا يبلغ قرابة 4 تريليونات ليرة تركية، ما يشكل 14.7% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي.

وأكد أن القطاع المصرفي التركي زادت كفاءته من خلال الاستثمارات في التحول الرقمي والابتكارات التكنولوجية مع إظهار هيكل أكثر مرونة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية بإنشاء نماذج أعمال جديدة.

تركيا تبحث تعزيز علاقاتها مع الصومال
وفي سياق آخر، بحث سفير تركيا الجديد لدى الصومال، ألبير أكتاش، مع رئيس مجلس الشيوخ الصومالي، عبدي حاشي عبد الله، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير التركي التزام تركيا بدعم تنمية الصومال واستقراره، وشدّد على أهمية الحفاظ على علاقات دبلوماسية قوية مع مقديشو.

كما جدد التأكيد على استعداد بلاده لمساعدة الصومال في تحقيق أهدافه التنموية.

وأضاف أن "علاقتنا مع الصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والأخوة. ونحن نتطلع إلى مواصلة دعمنا والعمل معاً لخلق مستقبل أكثر إشراقاً لبلدينا".

من جهته، أشاد رئيس مجلس الشيوخ الصومالي بالعلاقات بين البلدين، وأكد حرص الصومال على "تعزيز التعاون واستكشاف سبل جديدة للنمو والازدهار المتبادلين".

يأتي ذلك بعدما أعلنت تركيا أنها ستتبرع ببناء سفارة الصومال في أنقرة بقيمة 6 ملايين دولار، كدليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
رقم : 1137277
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