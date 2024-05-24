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الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 18:40

حماس: توقّعنا أن يشمل وقفاً للعدوان على قطاع غزة

حماس: توقّعنا أن يشمل وقفاً للعدوان على قطاع غزة
وفي بيان أصدرته، اليوم الجمعة في إثر قرار المحكمة الدولية، أكّدت أنّها كانت تتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة وليس في رفح فقط، مشدّدةً على أنّ ما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجراماً وخطورة عما يحدث في رفح.

وطالبت الحركة بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

في غضون ذلك، دعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بقرار المحكمة الدولية، والمُضي بشكلٍ حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر "جيش" الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من 7 أشهر. 

كما أكّدت على أنّ "المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، لافتاً إلى أنّ المجتمع الدولي  أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحريّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

بدورها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، مضيفةً أنّ القرار يمثل إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزّة.

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال من جهته، إنّه يتعين على الاتحاد الأوروبي "الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لسيادة القانون ودعمنا لإسرائيل".

جنوب أفريقيا: على "إسرائيل" الامتثال لأمر محكمة العدل
وحظي قرار محكمة العدل الدولية بترحيب جنوب أفريقيا التي وصفت القرار بـ "الأكثر حزماً" تجاه "إسرائيل".

وفي أول تعليق لوزارة خارجية جنوب أفريقيا، قالت إنّ أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى "إسرائيل" الامتثال له.

ورفعت دولة جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة، فيما أصدرت المحكمة بعد ذلك حكماً وتدابير طارئة بحق "إسرائيل" في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها.

وقدّمت جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً في 10 أيار/مايو الجاري إلى محكمة العدل الدولية، لاتخاذ إجراءات إضافية في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".
رقم : 1137278
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