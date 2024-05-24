الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 19:02

السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة

السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
وجاء كلام السيد الحوثي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للمقاومة الإسلامية، كتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، أثنى فيه الأخير على العمليات العسكرية للقوات اليمنية التي ساهمت بشكل كبير في فرض الحظر على الملاحة البحرية الإسرائيلية.

وأكد الحميداوي ضرورة إدامة الجهوزية والتنسيق العالي بين قوى محور المقاومة، وبالأخص بين العراق واليمن، لنصرة الشعب الفلسطيني.

وتواصل جبهة الإسناد اليمنية عملياتها العسكرية دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وفقاً لبرنامج متصاعد تبعاً لمسار المعركة.

وفي وقت سابق، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد" التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، مطلع الشهر الحالي، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

وعلى الجبهة العراقية، يتواصل ضرب المقاومة العراقية لأهداف حيوية في منطقة "إيلات" (أم الرشراش) وسواها من المناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وآخر هذه العمليات كانت أمس الخميس، فضلاً عن العمليات التي طالت القواعد الأميركية في العراق وسوريا، لتدفيع واشنطن ثمن دعمها للاحتلال، وتبديد صورة القوة التي سعت لإظهارها، وزيادة استنزافها بشرياً ومادياً.

وتشكل حرب الاستنزاف التي تخوضها الجبهتان اليمنية والعراقية يومياً ضد كيان الاحتلال، بالإضافة إلى الجبهة اللبنانية، عامل قلق حقيقي لـ"جيش" الاحتلال، وتحذيراً من خطورة التورط في حرب شاملة على أكثر من جبهة.

 
رقم : 1137285
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
24 أيار 2024
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
24 أيار 2024
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
24 أيار 2024
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
24 أيار 2024
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
24 أيار 2024
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
23 أيار 2024
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
23 أيار 2024
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
23 أيار 2024
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
23 أيار 2024
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
22 أيار 2024
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
22 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟