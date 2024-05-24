السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة

وجاء كلام السيد الحوثي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للمقاومة الإسلامية، كتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، أثنى فيه الأخير على العمليات العسكرية للقوات اليمنية التي ساهمت بشكل كبير في فرض الحظر على الملاحة البحرية الإسرائيلية.



وأكد الحميداوي ضرورة إدامة الجهوزية والتنسيق العالي بين قوى محور المقاومة، وبالأخص بين العراق واليمن، لنصرة الشعب الفلسطيني.



وتواصل جبهة الإسناد اليمنية عملياتها العسكرية دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وفقاً لبرنامج متصاعد تبعاً لمسار المعركة.



وفي وقت سابق، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد" التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، مطلع الشهر الحالي، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.



وعلى الجبهة العراقية، يتواصل ضرب المقاومة العراقية لأهداف حيوية في منطقة "إيلات" (أم الرشراش) وسواها من المناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وآخر هذه العمليات كانت أمس الخميس، فضلاً عن العمليات التي طالت القواعد الأميركية في العراق وسوريا، لتدفيع واشنطن ثمن دعمها للاحتلال، وتبديد صورة القوة التي سعت لإظهارها، وزيادة استنزافها بشرياً ومادياً.



وتشكل حرب الاستنزاف التي تخوضها الجبهتان اليمنية والعراقية يومياً ضد كيان الاحتلال، بالإضافة إلى الجبهة اللبنانية، عامل قلق حقيقي لـ"جيش" الاحتلال، وتحذيراً من خطورة التورط في حرب شاملة على أكثر من جبهة.



