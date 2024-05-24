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الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 19:06

إحداها إسرائيلية في البحر المتوسط.. سريع: استهدفنا 3 سفن في عملياتٍ نوعية

إحداها إسرائيلية في البحر المتوسط.. سريع: استهدفنا 3 سفن في عملياتٍ نوعية
وأوضح سريع، في بيان، أنّ العملية الأولى استهدفت سفينة "MSC ALEXANDRA" الإسرائيلية، في بحر العرب، بعددٍ من الصواريخ الباليستية.

وأضاف أنّ العملية الثانية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المُسيّر، بالاشتراك مع القوّة الصاروخية، مستهدفةً سفينة "YANNIS"، في أثناء مرورها في البحر الأحمر.

وأوضح سريع أنّ العملية الثالثة نفذتها القوة الصاروخية مستهدفة سفينة "ESSEX" الإسرائيلية، بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط.

وجدّد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية تحذيره الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي من أنّ سفنها، بغضّ النظر عن وجهتها، ستتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المُعلَنة.

وخلال خطابه أمس، أكّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنّ القوات المسلحة اليمنية نفذت، هذا الأسبوع، 8 عمليات، عبر استخدام 15 صاروخاً ومُسيّرة، في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي، كاشفاً أنّ عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغت 119 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية، عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وفي البحر المتوسط في الآونة مع إطلاق المرحلة الرابعة من العمليات، مستهدفةً السفن الإسرائيلية وتلك المتّجهة إلى موانئ الاحتلال، دعماً لغزة، ومستهدفةً أيضاً السفن الأميركية والبريطانية رداً على العدوان المتكرّر على اليمن.

وتتواصل التظاهرات المليونية في المحافظات اليمنية دعماً لصمود الفلسطينيين، ووقوفاً ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
رقم : 1137287
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