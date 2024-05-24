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الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 19:10

مجلس الأمن يفرض عقوبات على 3 من قادة حركة "الشباب" في الصومال

مجلس الأمن يفرض عقوبات على 3 من قادة حركة "الشباب" في الصومال
ويستهدف القرار، الذي صدر أمس الخميس، ثلاثة أفراد تم تحديدهم كشخصيات رئيسية في المنظمة هم، عبد القادر عكرمة، ومحمد محمود مير، ومحمد عمر محمد، وتشمل العقوبات المفروضة على الأشخاص الثلاثة تجميد الأصول، وحظر السفر.

وتعاني الدولة الواقعة في القرن الأفريقي من انعدام الأمن منذ سنوات، حيث تنبع التهديدات الرئيسية من "حركة الشباب" وجماعات "داعش" الإرهابية.

اغتيال النائب عن ولاية جنوب غرب الصومال الإقليمية
وفي سياق متصل، أطلق مجهولون الرصاص على عضو البرلمان عن ولاية جنوب غرب الصومال الإقليمية، إبراهيم عبدي عبد الرحمن، في منطقة واداجير في بالعاصمة مقديشو، ما أدى إلى مقتله.

واستخدم المهاجمون يشتبه بأنهم أعضاء في حركة "الشباب"، المسدسات خلال الهجوم.

وقد دان رئيس إقليم جنوب غرب البلاد، عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين، بشدة مقتل النائب عبد الرحمن.

ويعتبر النائب إبراهيم عبدي عبد الرحمن شخصية بارزة في الولاية الإقليمية الجنوبية الغربية، وقد سلط الحادث الضوء مجدّداً على التحديات الأمنية المستمرة في الصومال، ولا سيما في مقديشو، حيث أصبحت الاغتيالات المتعمدة والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة شائعة.
رقم : 1137289
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