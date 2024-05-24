وزير خارجية مصر سيشارك ووزراء عرب في اجتماع مع ماكرون

وزير خارجية مصر سيشارك ووزراء عرب في اجتماع مع ماكرونوذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ لها، أنّ "وزير الخارجية، سامح شكري، غادر اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي".



وأضاف البيان أنّ "شكري سيشارك في اجتماع يضمّ وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس ماكرون"، موضحاً أنّ "الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي، على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وبحث سُبل إنهاء الأزمة الإنسانية، وضمان تدفّق المساعدات إلى القطاع".



كما تشهد الزيارة "التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم تنفيذ حل الدولتين"، وفق البيان.



يُشار إلى أنّ مصر وقطر والولايات المتحدة تقود وساطة بين حركة حماس و"إسرائيل"، أسفرت عن هدنة استمرّت لمدّة أسبوع فقط، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



مصر تهدد بالانسحاب من جهود الوساطة

وأمس الخميس، حذّر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، من أن التشكيك في الوساطة المصرية بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزّة قد يدفع مصر إلى الانسحاب من دورها في الصراع الحالي.



جاء ذلك خلال تأكيد رشوان أنّ المقال الذي نشره موقع "سي أن أن" الأميركي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار"، في قطاع غزّة، هو في حقيقته "محض ادعاءات خالية من أيّ معلومات أو حقائق، ولا يرتكز على أيّ مصادر صحافية يعتدّ بها وفق القواعد المهنية الصحافية المتعارف عليها عالمياً".



وفي هذا السياق، تحدّى موقع "سي أن أن" أنْ ينسب الادعاءات التي نشرها إلى مصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة، وطالبه وكل وسائل الإعلام الدولية أن تتحرى الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية، وألا تستند في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهولة تطلق عليها "مصادر مطلعة".



وشدّد رشوان على أنّ مصر ترفض بصورة قاطعة "هذه الادعاءات"، مؤكّداً أنّ هيئة الاستعلامات وجّهت خطاباً رسمياً لموقع "سي أن أن"، تطالب فيه الموقع بنشر الرد المصري فوراً.



وأضاف أنّ الموقع استجاب منذ قليل ونشر أجزاء من هذا الرد تضمّن بعضاً من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان. وحمّل رشوان الأطراف المعنية خاصةً تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة في قطاع غزة وقتل وإصابة آلاف الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء في القطاع.