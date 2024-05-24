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الجمعة 24 أيار 2024 ساعة 20:53

خطيب جمعة طهران: تشییع شهداء الخدمة أظهر حجم شعبية نظام الجمهورية الاسلامية

خطيب جمعة طهران: تشییع شهداء الخدمة أظهر حجم شعبية نظام الجمهورية الاسلامية
وأضاف آية الله أحمد خاتمي في خطبة الجمعة اليوم بأن الناس أعلنوا ولاءهم للنظام الإسلامي من خلال حضورهم الغفیر في مراسم تشييع الرئيس إبراهیم رئیسی ورفاقه و أظهروا الوحدة الوطنية والتضامن.

وتابع آية الله خاتمي: لو أقيمت مراسم العزاء في كل مدن إيران الإسلامية لأتى كل الشعب الإيراني إلى الساحة.

وقال خاتمي عن آية الله رئيسي: أثنى عليه قائد الثورة بأحسن العبارات؛ خادم الرضا وعالم ومجاهد وشريف ورئيس شعبي ومجتهد لا يتوقف عن خدمة الناس.

وأضاف: أثناء جريمة النظام الصهيوني في غزة، دافع عنها حسين أميرعبد اللهيان وكأنه وزير خارجية الشعب الفلسطيني.
رقم : 1137317
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