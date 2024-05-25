أمريكا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وقال بلينكن في بيان: "حزمة المساعدات هذه البالغة قيمتها 275 مليون دولار، التي تعد جزءًا من جهودنا لمساعدة أوكرانيا على صد الهجمات الروسية بالقرب من خاركوف، تحتوي على قدرات مطلوبة بشكل عاجل".



وأوضح أنها ستشمل الحزمة ذخيرة لنظام "هيمارس" وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات ومقذوفات جوية دقيقة التوجيه.



ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 10 مايو/أيار، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.



وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".



ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان، تشريعا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، مما أزال آخر عقبة قانونية أمام استئناف توريد الأسلحة الأمريكية هناك، وبعد فترة وجيزة أمر بحزمة جديدة من الدعم العسكري بقيمة مليار دولار.



وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

