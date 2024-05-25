أحدث العناوين :
استشهاد شخص بانفجار عبوة بسيارته في دمشق
مقررة الامم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لقطع علاقاتها مع 'إسرائيل'
اقامة مراسم تأبين لشهداء الخدمة في مسجد محمدية في أنقرة بحضور سفير ايران
باقري يستقبل وزير خارجية السودان
الرئيس العراقي يصل إلی طهران لتقديم التعازي باستشهاد آیة الله رئيسي
الخارجية الايطالية: روما ستعاود تمويل وكالة ألاونروا
شخصيات سياسية ودينية واجتماعية هنأت بعيد "المقاومة والتحرير"
احتجاج مئات اليابانيين أمام السفارة الأميركية في طوكيو تضامنا مع غزة
مستشار الرئيس البرازيلي: سفيرنا لن يعود إلى تل أبيب
حماس توجه رسالة لأهل غزة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
25 May 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
أوروبا
0
السبت 25 أيار 2024 ساعة 09:54
الخارجية الايطالية: روما ستعاود تمويل وكالة ألاونروا
واشار تاياني في بيان، الى انني "أبلغت مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو... ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1137399
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
24 أيار 2024
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
24 أيار 2024
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
24 أيار 2024
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
24 أيار 2024
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
24 أيار 2024
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
23 أيار 2024
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
23 أيار 2024
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
23 أيار 2024
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
23 أيار 2024
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
22 أيار 2024
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
22 أيار 2024
أحدث العناوين
استشهاد شخص بانفجار عبوة بسيارته في دمشق
مقررة الامم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لقطع علاقاتها مع 'إسرائيل'
اقامة مراسم تأبين لشهداء الخدمة في مسجد محمدية في أنقرة بحضور سفير ايران
باقري يستقبل وزير خارجية السودان
الرئيس العراقي يصل إلی طهران لتقديم التعازي باستشهاد آیة الله رئيسي
الخارجية الايطالية: روما ستعاود تمويل وكالة ألاونروا
شخصيات سياسية ودينية واجتماعية هنأت بعيد "المقاومة والتحرير"
احتجاج مئات اليابانيين أمام السفارة الأميركية في طوكيو تضامنا مع غزة
مستشار الرئيس البرازيلي: سفيرنا لن يعود إلى تل أبيب
حماس توجه رسالة لأهل غزة
البنك الدولي يثبت بالارقام: سجل ناجح للشهيد رئيسي في قطاع الاقتصاد
سلطات تايوان اعتبرت المناورات العسكرية الصينية استفزازاً صارخاً للنظام العالمي
ترحيب دولي واسع بأمر محكمة العدل الدولية إسرائيل وقف عملياتها في رفح
المقاومة العراقية تضرب هدفاً حيوياً في ايلات "ام الرشراش"
المقاومة توقع آليات الاحتلال في كمين محكم في بيت لاهيا.. وتواصل قنص جنوده في معارك غزة
بوتين تعليقا على استشهاد رئيسي: أسس الدولة الإيرانية قوية
أمريكا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
خطيب جمعة طهران: تشییع شهداء الخدمة أظهر حجم شعبية نظام الجمهورية الاسلامية
الجزائر: ندعم السنغال في تحرير أفريقيا وتصحيح الظلم التاريخي بحقها
وزير خارجية مصر سيشارك ووزراء عرب في اجتماع مع ماكرون
الأكثر قراءة
جثامين شهداء حادثة تحطم مروحية رئيس الجمهوريية تنقل لروضة الشهداء في تبريز
مشعل: نحن أمام لحظة تاريخية لهزيمة"إسرائيل"
"صحة غزة" تحذر من أغذية بالأسواق غير صالحة للاستخدام
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
استشهاد الأسير المحرر فاروق الخطيب اثر الاهمال الطبي بسجون الاحتلال
الاحتلال يرتكب 5 مجازر في القطاع.. وإخلاء مستشفى كمال عدوان بعد استهدافه
الرئيس التونسي يلتقي قائد الثورة لتقديم العزاء باستشهاد الرئيس الايراني
الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على قرية قرب فوفشانسك في منطقة خاركيف
بمحلّقة هجومية انقضاضية.. "حزب الله" يوجّه ضربة لجنود العدو
من هو مخبر دزفولي الرئيس الايراني المؤقت؟
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط "برانيت"
أوقاف غزة: الاحتلال دمّر 604 مساجد بشكلٍ كامل وسرق مئات الجثامين من المقابر
روسيا تعلن بدء مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية قرب أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لاستغلال الأرباح من الأصول الروسية المجمدة
موقف تاريخي لمناصرين فلسطين في بريطانيا ؟!!
إصابة 11 ضابطا وجنديا من الجيش التركي جراء انقلاب مركبة عسكرية شرقي البلاد
ميقاتي أعلن الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
جامعة غرناطة الإسبانية تعلق التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية
باقري كني یؤکد علی تعزیز العلاقات بین طهران و باکو
الأخبار الساخنة
بوتين في عيد النصر: لن نسمح لأحد بتهديدنا وقوتنا الاستراتيجية على أهبة الاستعداد
الخارجية السورية: أميركا نصبت نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي
مندوب إيران: ممارسات الصهاينة الإجرامية مثال صارخ للإبادة الجماعية
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
إخترنا لکم
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟