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السبت 25 أيار 2024 ساعة 10:02

باقري يستقبل وزير خارجية السودان

باقري يستقبل وزير خارجية السودان
يذكر ان وزير الخارجية السوداني حسين عوض التقى مؤخرًا بوزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبداللهيان على هامش القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في غامبيا.وكان الشهيد أمير عبداللهيان قد اكد في ذلك اللقاء، معارضة إيران لأي تدخل أجنبي في السودان واستعدادها للمساعدة في استعادة السلام والاستقرار في هذا البلد.

من جانبه أعرب وزير الخارجية السوداني حسين عوض عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين إلى أفضل مستوى.

كما زار وزير الخارجية السوداني السابق طهران العام الماضي للمرة الأولى بعد استئناف العلاقات بين البلدين والتقى بالوزير الشهيد.

تجدر الاشارة الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان اعلنتا في بيان مشترك في 9 اكتوبر/تشرين الاول 2023 استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.يشار الى انه في أعقاب الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية العامة لهذا البلد في مشهد في يناير/كانون الثاني 2016، والذي أدى إلى قطع علاقات السعودية مع إيران من جانب واحد، اتخذ السودان قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران.
رقم : 1137403
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