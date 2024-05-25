اقامة مراسم تأبين لشهداء الخدمة في مسجد محمدية في أنقرة بحضور سفير ايران

وأشار خطيب الجمعة الى الشائعات المضللة التي تنشرها بعض وسائل الاعلامية المغرضة وتقديم صورة غير حقيقية عن هذه الحادثة، معتبرا التشييع المليوني لأبناء الشعب الايراني لشهداء الخدمة أفضل دليل لمسايرة هذا الشعب وتضامنه مع خدامه.



وتطرق الى النهج الذي اعتمدته الحكومة الايرانية في الدعم الخالص للمظلومين وخاصة في غزة وفلسطين، وقال: في الوقت الذي بات العالم الاسلامي يتردد في اتخاذ قرار لمقاطعة الكيان الصهيوني اقتصاديا، ولم يتخذ أي قرار في هذا الخصوص، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت الشعب الفلسطيني في ظل قيادتها الدينية.



ورأى ان السبب وراء عداء الغرب والصهاينة للجمهورية الاسلامية الايرانية انما يكمن في نهجها العادل الذي اعتمده الرئيس الايراني الشهيد آية الله سيد "ابراهيم رئيسي" ووزير خارجيته الشهيد "حسين امير عبد اللهيان".



بدوره أشاد السفير الايراني في انقرة «محمد حسن حبیب ‌الله‌زاده» في كلمته خلال هذه المراسم بالشعب التركي الشقيق لتضامنه وحكومته للشعب الايراني وحكومته في هذه الايام الصعبة، وأعرب عن بالغ شكره لمسايرة تركيا البلد الشقيق الجار لايران الاسلامية.



واستعرض السفير الايراني السجايا الاخلاقية لشهداء الخدمة للشعب الايراني، الذين حصلوا على اجورهم في الدنيا قبل الآخرة من خلال مراسم التشييع التي جرت في شتى ارجاء ايران.