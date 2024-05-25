طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية يتظاهرون مجدداً احتجاجاً على تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الطلاب ومعهم المئات من المتظاهرين جابوا الشوارع المحيطة في الجامعة، التي كانت منها شرارة الانطلاقة لمسيرات ومظاهرات وصلت لأكثر من 120 جامعة ومركز أكاديمي للمطالبة بوقف العدوان على غزة، ووقف استثمارات “المال الوقفي الجامعي”، في الشركات الداعمة لحكومة “إسرائيل” والشركات العاملة فيها، وإيقاف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وخاصة في المجال البحثي.



وبدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة في الـ 18 من نيسان الماضي اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا، مطالبين بوقف العدوان، ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.