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السبت 25 أيار 2024 ساعة 12:49

قيادات الدولة بصنعاء تشارك في مراسم تقديم العزاء باستشهاد الرئيس رئيسي

قيادات الدولة بصنعاء تشارك في مراسم تقديم العزاء باستشهاد الرئيس رئيسي
وفي مراسم العزاء التي أقيمت بمقر سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية، بصنعاء، حضر رئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد المتوكل  وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر ونائب رئيس البرلمان عبدالسلام هشول وعدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمكتب السياسي لأنصار الله وممثلو الأحزاب المناهضة للعدوان والمكونات السياسية والثقافية والقبلية والمجتمعية لتقديم واجب العزاء للجمهورية الإسلامية في إيران، مجددين التأكيد على  تضامن اليمن قيادة وشعبا مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته في مصابهم الأليم.

ونقل أمين سر المجلس السياسي الأعلى، تعازي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لقائد الثورة في إيران السيد علي الخامنئي والحكومة والشعب الإيراني الشقيق في استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وأكد أن الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعباً يشاطر الجمهورية الإسلامية في إيران أحزانها في هذا المصاب.. مشيراً إلى مواقف الرئيس إبراهيم رئيسي المشرفة في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة ومساندة مقاومته الباسلة.

من ناحيته أعرب مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، عن خالص التعازي للقيادة والشعب الإيراني باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وتطرقا إلى دور الشهدين في دعم مظلومية الشعب اليمني ودعم كافة قوى محور المقاومة، ونصرة القضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوروبياً.

من جانبهم أكد عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمكتب السياسي لأنصار الله وممثلو الأحزاب المناهضة للعدوان والمكونات السياسية والثقافية والقبلية والمجتمعية، التضامن مع إيران قيادة وحكومة وشعباً في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها باستشهاد الرئيس ورفاقه، حتى تجاوز هذه المنحة.
رقم : 1137464
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