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السبت 25 أيار 2024 ساعة 12:53

معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر حدد ان 17 حزيران أول أيام عيد الأضحى

معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر حدد ان 17 حزيران أول أيام عيد الأضحى
واشار الى إنه "طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة الموافق 7 حزيران المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد 17 يونيو المقبل".

ولفت في بيان، الى أن "هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445، الموافق 6 حزيران المقبل"، موضحا أن "الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح مابين (12 - 20 دقيقة)".

وذكر أنه "في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب".
رقم : 1137466
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