روسيا ومالي تنطلقان في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في غرب أفريقيا

ووقعت روسيا ومالي، في آذار/مارس الماضي، في المنتدى الدولي "أتوم إكسبو 2024" على خارطة طريق لإقامة حوار في مجال الطاقة النووية السلمية، ووقع الوثيقة رئيس الشركة الروسية "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف ووزير الطاقة والموارد المائية المالية بينتو كامارا.



ونقلت وكالة "فرانس برس"، كلام وزير الطاقة المالي، الذي قال إنّ "أول محطة كهرباء (من حيث الحجم) في البلاد.. ستقلل من نقص الكهرباء الذي تعاني منه مالي".



بدوره، أشار المدير العام لشركة "نوفافيند" التابعة لشركة "روساتوم"، جريجوري نزاروف، إلى أنّه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الكهرباء في مالي بنسبة 10% بفضل بناء محطة الطاقة.



يشار إلى أن المحطة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات ستغطي مساحة 314 هكتاراً في بلدة سانانكوروبي جنوب غربي مالي بالقرب من العاصمة باماكو.



وقال نزاروف إنّ "إنشاء المحطة التي ستكلف 200 مليون يورو سيستغرق عاماً.. وتم تصميم محطة الطاقة الشمسية لتعمل بشكلٍ مستقر لمدة 20 عاماً، وبعد 10 سنوات ستخضع للسيطرة الكاملة لوزارة الطاقة المالية".



في غضون ذلك، أشارت "فرانس برس" إلى أنّه سيتم بناء محطتين أخريين للطاقة الشمسية بالقرب من باماكو في 28 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو بمساهمة شركات صينية وإماراتية.