الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 أيار 2024 ساعة 14:56

كينيا تحذر من تزايد الإرهاب بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

كينيا تحذر من تزايد الإرهاب بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
وخلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، دعا روتو إلى "التدخل الأميركي لمنع التدهور الأمني في المنطقة". حد قوله.

وقال إن سحب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، المقرر وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً بدلاً من الظروف الأمنية الفعلية، يمكن أن يؤدي إلى عودة الأنشطة الإرهابية في الصومال.

وشملت زيارة روتو إلى واشنطن مناقشات بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية العالمية. 

واستقبل بايدن، أمس، روتو، في البيت الأبيض، وتأتي هذه الزيارة في وقت تشتد المنافسة مع الصين وروسيا على القارة الأفريقية، وأيضاً في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن رياحاً جيوسياسية معاكسة في كل أنحاء القارة الأفريقية.

وجاء في بيان مشترك للرئيسين أن بايدن "أعلن عزمه تصنيف كينيا كحليف رئيسي من خارج الناتو"، مشيراً إلى أن "هذا رمز قوي للعلاقة الوثيقة بين بلدينا".
رقم : 1137482
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
25 أيار 2024
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
25 أيار 2024
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
25 أيار 2024
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
25 أيار 2024
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
24 أيار 2024
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
24 أيار 2024
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
24 أيار 2024
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
24 أيار 2024
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
24 أيار 2024
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
24 أيار 2024
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
23 أيار 2024
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟