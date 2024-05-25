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السبت 25 أيار 2024 ساعة 15:01

سوريا: استشهاد شخص في انفجار عبوة بسيارته في المزة

سوريا: استشهاد شخص في انفجار عبوة بسيارته في المزة
وفي 19 أيار/مايو الجاري، أكدت وزارة الداخلية السورية استشهاد شرطي وإصابة ضابط من شرطة حمص، أثناء أدائهما مهمات تتعلق بالحفاظ على الأمن في شمال المدينة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ، أنه أثناء تمركز دورية من قسم شرطة حمص الخارجي على مفرق قرية تير معلة، لأداء المهمات الموكلة إليها بالحفاظ على الأمن، انفجرت عبوة ناسفة في المكان أدت إلى استشهاد الشرطي عبد العزيز الناصر، وإصابة ضابط برتبة نقيب، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن الحادث.

وسبق أن استشهد 13 عنصراً من عناصر الجيش السوري والقوات الرديفة، في 3 أيار/مايو الجاري، في منطقة رسم الكوم التابعة لمنطقة السخنة في البادية الشرقية لحمص وسط سوريا، في اعتداء شنّته خلايا تنظيم "داعش".

وتأتي هذه الأعمال الإرهابية، فيما يواصل كيان الاحتلال اعتداءاته على سوريا، ففي 20 أيار/مايو الجاري، استشهد 4 أشخاص، في عدوانٍ إسرائيلي جنوبي مدينة حمص السورية، وفي التفاصيل فإنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ شاحنةً، عند أطراف مدينة القصير.
رقم : 1137483
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