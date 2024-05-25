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السبت 25 أيار 2024 ساعة 15:03

القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تحذّر من الالتفاف على قرار "العدل الدولية" بشأن رفح

القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تحذّر من الالتفاف على قرار "العدل الدولية" بشأن رفح
وشدّدت القوى في بيان لها، اليوم السبت، على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب "جيش" الاحتلال النازي بالكامل.

كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.

ودعت جميع الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله.

القوى، حذّرت أيضاً من أيّ محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.

فتح جميع المعابر حاجة ملحّة
هذا وأكّدت القوى الوطنية والإسلامية أنّ حاجة الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، هي حاجة ملحة، مشيرة إلى أنّ عمل معبر رفح بشكلٍ طبيعي أكثر إلحاحاً في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصةً مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقّي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.

كذلك، شدّدت على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقّف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة ولا سيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، مؤكدةً أنّ  أي عمل عسكري إضافي سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحثّ على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.

في المقابل، يسلّط قرار محكمة العدل الدولية الضوء على عزلة "إسرائيل" المتزايدة، وفق ما أكّدته شبكة "سي أن أن" الأميركية.
رقم : 1137484
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