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السبت 25 أيار 2024 ساعة 15:08

لبنان مرحباً بقرار محكمة العدل الدولية: فرصة مهمة لوضع حد لاعتداءات "إسرائيل"

لبنان مرحباً بقرار محكمة العدل الدولية: فرصة مهمة لوضع حد لاعتداءات "إسرائيل"
وأكّدت الخارجية اللبنانية في بيانها ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق في غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.

كما اعتبرت أنّ "القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات إسرائيل وسياساتها التهجيريّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل، يدفع في اتجاه حل عادل، وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، على أساس حلّ الدولتين، استناداً إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، ممّا يُعزّز السلم والأمن إقليمياً ودولياً".

ودعت وزارة الخارجيّة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تكثيف الضغط على إسرائيل كي تطبّق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة".

وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، مؤكّدةً أنّ أيّ عمل عسكري إضافي سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحثّ على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.
رقم : 1137486
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