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السبت 25 أيار 2024 ساعة 15:20

غارات جوية إسرائيلية على مناطق بمدينتي غزة ورفح

غارات جوية إسرائيلية على مناطق بمدينتي غزة ورفح
واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى الكويت التخصصي وسط رفح، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف إثر قصف بعض المناطق شرقي المدينة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس.

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

لكن عقب القرار، شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا وغير عادي على رفح، بالإضافة إلى استمرار القصف على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع، حيث استهدف منازل وتجمعات ومراكز لإيواء النازحين وشوارع وأزقة وساحات عامة، موقعا عشرات القتلى والجرحى.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاغ غزة إلى 35.857 والجرحى إلى 80.293 منذ السابع من أكتوبر 2023، مع استمرار الجيش الإسرائيلي بارتكاب المجازر وتنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة لليوم الـ 232 على التوالي، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.
رقم : 1137488
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