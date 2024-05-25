بطلب أمريكي.. عواصم غربية تدرس تشكيل قوة عسكرية في ليبيا

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن المصدر الذي طلب الكشف عن هويته، أنّ الاجتماع جرى بناءً على طلب واشنطن.



وأضاف المصدر أن الاجتماع هدف إلى “التحقق ودراسة المشاريع المشتركة لصالح القوة العسكرية المشتركة (5+5)، موضحا أن الاجتماع كان “استكشافياً للغاية، على المستوى الفني، ولم تطرأ حتى الآن أي تطورات مهمة”، وفق تعبيره.



ونفى المصدر أن يكون هذا الاجتماع ردا على مناورات موسكو في ليبيا، وقال “لقد كان اجتماعاً على مستوى منخفض للغاية، ولم تكن له أي علاقة بالروس”.



وكان موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي تحدث في وقت سابق عن استعداد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة قمة أمنية مصغرة تركز على ليبيا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بشأن ليبيا بول سولار، ومشاركة من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا.



وقال إن جدول الأعمال يتضمن خطة إنشاء وحدات عسكرية مشتركة، إضافة إلى تأمين الحدود التي تخضع حاليًّا لسيطرة الفصائل القبلية في الغرب والجنوب، وقوات القيادة العامة للجيش الليبي في الشرق.



وتحدثت مصادر ليبية في وقت سابق عن قرب تشكيل ما سمى بالفيلق الليبي – الأوروبي في غرب البلاد عبر شركة غربية؛ وهو ما أثار التكهنات عن علاقة الخطوة الغربية الأخيرة بمواجهة الفيلق الروسي الأفريقي في شرق ليبيا.