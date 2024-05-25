الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 أيار 2024 ساعة 16:10

قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة

قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
وعبّر قائد الثورة الإسلامية عن تعازيه لأسر هؤلاء الشهداء واصفا الشهيد الراحل السيد أمير عبد اللهيان بانه ايضا كان لا يكل عن العمل وأضاف: وصف خدمات وجهود السيد رئيسي والسيد أمير عبد اللهيان على الصعيدين الداخلي والخارجي قصة طويلة ومفصلة.

واعتبر آية الله خامنئي ان إحدى النقاط البارزة حول المرحوم الشهيد آل هاشم تمثلت في تغيير معنى صلاة الجمعة، وقال: منذ تعيين المرحوم آل هاشم لإمامة الجمعة في تبريز، تغيرت هذه الصلاة من مجرد فعل من العبادة إلى عمل عبادة شامل وروحي وخدمة.

ولفت الى ان العمل والجهد من أجل الشعب بانههما من السمات المميزة للشهيد الموسوي والشهيد رحمتي وشهداء طاقم الطائرة مؤكدا بالقول :هذه الروح والصفات هي التي ادت الى ان يجعلهم الله مصدر فخر للشعب الإيرانية.

وأشار قادة الثورة الإسلامية إلى حركة وانتفاضة الشعب في تشييع هؤلاء الشهداء في تبريز وقم وطهران و ري وبيرجند ومشهد ومراغة وزنجان ونجف آباد، وقال: إن هذا التشييع المهيب أظهر أن الشعب الإيراني حي.

ونوه آية الله خامنئي إلى ما يروجه الأعداء من دعاية وادعاءات بأن الشعب سينفصل عن الجمهورية الإسلامية، وأضاف: إن هذا الحادث اثبت للعالم عمليا تعلق وولاء الشعب الإيراني للرئيس والذين يجسدون شعارات الثورة .

وصف سماحته الراحل السيد رئيسي بخلاصة شعارات الثورة وأكد قائلا: ان السيد رئيسي اعتمد على شعارات الثورة وكلام الإمام منذ البداية عندما بدأ حملته الانتخابية، والعالم كله عرفه كرئيس جمهورية الثورة.

وأضاف قائد الثورة الإسلامية: عندما يدعم الناس هذا الرجل ويكرمونه بعظمة كهذه، فهذا يعني دعم شعارات الثورة.

يشار الى ان هذا اللقاء جاء عقب مراسم التأبين التي اقامها قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (ره) في طهران، تكريما لذكرى ئهداء الخدمة رئيس الجمهورية الشهيد آية الله السید "ابراهیم رئيسي" وحجة الاسلام محمد علي آل هاشم امام جمعة تبريز، ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد مهدي موسوي مسؤول الحماية الامنية لرئيس الجمهورية، وطاقم المروحية الرئاسية التي تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران
رقم : 1137496
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
25 أيار 2024
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
25 أيار 2024
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
25 أيار 2024
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
25 أيار 2024
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
24 أيار 2024
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
24 أيار 2024
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
24 أيار 2024
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
24 أيار 2024
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
24 أيار 2024
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
24 أيار 2024
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
23 أيار 2024
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟