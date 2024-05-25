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السبت 25 أيار 2024 ساعة 18:55

حزب الله يشن هجوما ‏على أهداف في ثكنة'زرعيت'ويدمر دبابة بموقع'المرج'

حزب الله يشن هجوما ‏على أهداف في ثكنة
وفي آخر العمليات الواردة على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة أعلنت حزب الله، استهدافه دبابة 'ميركافا' إسرائيلية بصاروخٍ موجّه، كانت تتحصّن في موقع 'المرج' العسكري الاسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ما أدى إلى اصابتها بشكل مباشر، وتدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

كذلك أعلن الحزب تنفيذ هجوم ‏على أهداف في ثكنة 'زرعيت' بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية، مشيرا الى أن هذا الهجوم جاء نصرة لغزة ورداً على الاغتيالات في المنصوري قبل أيام.

بدورها تحدثت وسائل اعلام عبرية عن إطلاق عشرة صواريخ من لبنان تجاه زرعيت وصاروخين تجاه مسكافعام. مشيرة كذلك الى أن صفارات الإنذار دوت كذلك في، كفار جلعادي، وتل حاي في الجليل الأعلى، وفي كريات شمونه ومحيطها.

وأقر إعلام الاحتلال بوقوع أضرار جسيمة في عدة نقاط في الشمال، مشيرا الى أن الإسرائيليين يستمرون في المعاناة من وتيرة صفارات الإنذار المرتفعة خاصة يوم أمس والذي أعلن فيه حزب الله عن تنفيذه أحد عشر عملية ضد مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى.

على المقلب الاخر جددي جيش الاحتلال، قصفه مناطق في جنوب لبنان، مستهدفا أطراف الناقورة وزبقين واللبونة وكفرحمام، وشن عدة غارات جوية طالت بلدات الجبين وعيتا الشعب ومنزل في محيط موقع قوات اليونيفيل الدولية في بلدة العديسة.
رقم : 1137531
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