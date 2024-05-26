عملية بطولية لكتائب القسام..ومباركة دولية

وقال: "تستمر حكومة العدو في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، حكومة العدو تنتقل من فشل إلى فشل ومجاهدونا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال، وآخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح".



وأضاف: "قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية، مجاهدونا نفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون".



وأكد أبو عبيدة أن "جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي، وبالرغم من حرب الإبادة والتدمير العشوائي، إلا أن مجاهدينا كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد، فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل".



وأضاف: "كان آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة، حيث استدرج مجاهدون قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله".



وفي هذا السياق، نشرت القسام مقطع فيديو أظهر مقاومين فلسطينيين وهم يسحبون جندياً إسرائيلياً قتيلاً أو جريحاً في أحد الأنفاق، ويؤكدون أنهم مستمرون في قتال "جيش" الاحتلال أينما وجدوه.



وفي السياق كشف محمد أبو طربوش مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، عن عدد أفراد القوة الإسرائيلية التي وقعت في الكمين، الذي نصبته لهم "كتائب القسام" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



وقال أبو طربوش إن عدد أفراد القوة التي اشتبكت معها "كتائب القسام" في مخيم جباليا وأسقطتهم بين جريح وقتيل وأسير يبلغ 16 جنديا.



ورفع اعلان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبوعبيدة، معنويات الشعب الفلسطيني بعد الاعلان عن أسر عدد من الجنود الصهاينة في عملية نوعية في مخيم جباليا في قطاع غزة.



وفي هذا الصد أشاد المكتب السياسي لأنصار الله اليمنية (حكومة صنعاء) وبارك العملية الجهادية البطولية التي نفذتها كتائب القسام ضد العدو الصهيوني.



وثمن المكتب بقوله: لقد رفعتم رأس الأمة عاليا بجهادكم واستبسالكم وأذهلتم العالم كله بصبركم وثباتكم وانتصاراتكم، مشيدا بأن هذه العملية واحدة من العمليات البطولية التي تفتك بالعدو الإسرائيلي وتلحق به الخسائر الفادحة.



وأكد المكتب السياسي لأنصار الله أن هذه العمليات تأتي في سياق الحق الطبيعي والمشروع في الرد على مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بكمين داخل نفق في جباليا، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ233، فيما استهدفت غارات مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، مخلفة شهداء وجرحى، وسط كارثة إنسانية متفاقمة في ظل شح الغذاء والدواء الكافي والتعطل شبه الكامل للقطاع الصحي والدمار الهائل في البنية المدنية.



