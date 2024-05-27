في اليوم 234 للعدوان.. انتشال 5 شهداء وجرحى من منزل استهدفته طائرات الاحتلال شمال غزة

وافاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، باستشهاد طفل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكردي بالبريج وسط قطاع غزة، فيما استهدفت غارة لطائرات الاحتلال الحربية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وسجلت عدة إصابات جراء قصف استهدف منزلا لعائلة الحلو شرق مسجد صلاح شحادة بمخيم 1 في النصيرات.



وارتكب الاحتلال الليلة الماضية مجزرة بشعة استهدفت خيام النازحين في رفح.



وأفاد مراسل المركز، أنّ نحو 35 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غربي رفح جنوبي قطاع غزة.



كما ارتقى 5 شهداء بينهم حامل في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي رفح.