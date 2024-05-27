الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 06:46

حماس: نحمل إدارة بايدن مسؤولية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في رفح

حماس: نحمل إدارة بايدن مسؤولية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في رفح
وقالت الحركة في بيان: "في جريمة حرب مروعة، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش المجرم أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".

وتابعت حماس: "نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين".

وأضاف البيان: "نطالب بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".

وأكدت حماس أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة مطالبون بشكل عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر، وتوفير الحماية لشعبنا من آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي تسعى لتهجير شعبنا وطمس قضيته الوطنية".

أفادت مصادر فلسطينية مساء الأحد، باستشهاد 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات إثر قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح.
رقم : 1137804
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
25 أيار 2024
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
25 أيار 2024
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
25 أيار 2024
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
25 أيار 2024
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
24 أيار 2024
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
24 أيار 2024
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
24 أيار 2024
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
24 أيار 2024
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
24 أيار 2024
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟
24 أيار 2024
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
23 أيار 2024
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
كيف ينظر العالم إلى استشهاد الرئيس الإيراني؟