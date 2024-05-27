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الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 08:10

باقري كني: تعميق العلاقات بين إيران وكوبا يصب في مصلحة التعددية في العالم

باقري كني: تعميق العلاقات بين إيران وكوبا يصب في مصلحة التعددية في العالم
واستقبل وزير الخارجية الإيراني بالوکالة علي باقري كني، المستشار الأعلى والمبعوث الخاص للرئيس الكوبي لويس بيدرو بيدروسو كويستا الذي قدم الى طهران لتقديم التعازي باستشهاد اية الله ابراهيم رئيسي وامير عبد اللهيان ورفاقهما في وزارة الخارجية.

وفي هذا اللقاء، نقل المستشار السامي والمبعوث الخاص لرئيس كوبا رسائل التعازي الحارة والمواساة الصادقة من الرئيس الكوبي وحكومته وشعبه الى قائد الثورة الاسلامية وحكومة وشعب ايران.

وقد ثمن علي باقري في هذا اللقاء زيارة المستشار الأعلى والمبعوث الخاص للرئيس الكوبي الى طهران، واصفا اياها ورسائل التعاطف والتعزية التي أرسلها كبار المسؤولين الكوبيين بأنها تبعث بالراحة والسكينة في هذا الوضع الصعب.

واشار وزير الخارجية الايراني بالوكالة الى تجربة المقاومة والتضامن والوحدة التي خاضتها إيران حكومة وشعبا على مدى العقود الأربعة الماضية للتغلب على مثل هذه الأحداث المريرة والصعبة، مؤكدا أن إيران تجاوزت دائما مثل هذه الصعوبات بمساندة الشعب وحوّلت التهديدات والتحديات إلى فرص.

كما اعتبر باقري كني ان تعزيز وتعميق العلاقات والتعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف بين إيران وكوبا يصب في مصلحة البلدين وجميع الدول المستقلة ويخدم التعددية في العالم، معربا عن أمله في أن يتم من خلال عقد الجولة الجديدة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تحقيق وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيسي البلدين إلى طهران وهافانا.

وبدوره وفي هذا اللقاء، أعرب لويس بيدرو بيدروسو كويستا عن ثقته في أن إيران حكومة وشعبا سوف تمر بنجاح هذه الفترة الحرجة.

واعتبر لويس بيدرو بيدروسو كويستا إيران بأنها أقرب صديق لكوبا في منطقة غرب آسيا، ووصف العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى، وأكد استعداد بلاده لتعزيز وتعميق العلاقات في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي.

كما دعا المبعوث الخاص للرئيس الكوبي إلى مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين على الساحة الدولية لمواجهة النهج الاستبدادي و وفي نفس الوقت إضعاف القوى الإمبريالية.
رقم : 1137813
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