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الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 08:12

مصرع ممثل أمريكي شهير بالرصاص في لوس أنجلوس

مصرع ممثل أمريكي شهير بالرصاص في لوس أنجلوس
وأفاد موقع "TMZ" نقلا عن والدة الممثل والشرطة بأن واكتور (37 عاما) قُتل بالرصاص عندما رأى هو وزميله ثلاثة مشتبه بهم يحاولون سرقة "محول حفاز" من سيارته.

وقالت الأم الثكلى سكارليت واكتور إن السلطات أخبرتها أنه على الرغم من أن ابنها لم يخض شجارا عندما واجه المشتبه بهم، إلا أنهم أطلقوا النار عليه ثم لاذوا بالفرار.

وذكرت قناة "KTLA" أنه تم إعلان وفاة واكتور في المستشفى بعد الساعة الثالثة صباحا (بالتوقيت المحلي).

وأكد مصدر أمس الأحد لصحيفة "التايمز" أن ضحية عملية السرقة هو الممثل جوني واكتور، الذي لعب دور براندو كوربين في مسلسل "المستشفى العام" من عام 2020 إلى عام 2022، كما كان له أدوار في عروض أخرى، بما في ذلك في مسلسلات شهيرة مثل "Westworld" و"Criminal Minds" و"Station 19".
رقم : 1137815
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