حزب الله يستهدف مبنى تموضع فيه جنود الاحتلال بمستوطنة 'مرغليوت'

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان اليوم الاثنين: استهدف مجاهدونا مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستوطنة "مرغليوت" بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.
واضافت ان الاستهداف في مستوطنة "مرغليوت" يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة.
وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 27-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 27-5-2024
18 ذو القعدة 1445 هـ