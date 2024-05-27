حزب الله يستهدف مبنى تموضع فيه جنود الاحتلال بمستوطنة 'مرغليوت'

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان اليوم الاثنين: استهدف مجاهدونا مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستوطنة "مرغليوت" ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.



واضافت ان الاستهداف في مستوطنة "مرغليوت" يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة.

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 27-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 27-5-2024‏

‏18 ذو القعدة 1445 هـ