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الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 09:20

نائب لبناني مخاطبا كيان الاحتلال: نعرف وضعكم بدقة ونحن ننتظركم!

نائب لبناني مخاطبا كيان الاحتلال: نعرف وضعكم بدقة ونحن ننتظركم!
وأضاف رعد خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في النبطية للشهيد"محمد علي ناصر فران": نحن نعتز بأننا نقف في وجه هذا العدو ونتصدى لعدوانيته وما نفعله إنما نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى.

وأكد رعد أن العدو فشل في تحقيق كل الأهداف التي طرحها قبل عدوانه على غزة، ولم يحقق أيا منها، وقال "صدر من بعض قيادات العدو بعض التهديدات باتجاه لبنان، فنقول لهم نحن نعرف وضعكم بالدقة ونعرف ما أنتم عليه ونحن ننتظركم".

وتابع: قد يتحدث البعض عن خطأ تقدير لدينا في أن نتضامن مع المذبوحين المضطهدين في غزة وفي فلسطين، فنقول لهم حين يتمادى المجرم في جريمته لن يوفر أحدا لذلك ما لم نقطع الطريق على هذا العدو المجرم من أجل أن يحسب الحسابات، ومن أجل أن يضعف في الإقدام على تحقيق أهدافه سوف يسهل عليه الأمر وينتهي من هذا الهدف ليدير وجهه إلى هدف آخر، وقد نكون نحن الضحايا، وعلى هذا الأساس نحن واجهنا ضمن رؤية واضحة ومنهجية ومعرفة دقيقة بطبيعة العدو الإسرائيلي.

ولفت رعد إلى أننا نواجه العدو ومخططه في غزة ونتضامن مع المظلومين من أهلها من أجل أن نضعف قدرته على تحقيق أهدافه، ومن أجل أن نحبط مشروعه ومن أجل أن ندفعه للإنكفاء وللإحساس بالضعف وما أردناه نحن بصدد تحقيقه إن شاء الله.

وختم رعد بالقول الذين يريدون أن يرسموا حدودا لتدخلنا فإن مقاومتنا فضلا عن أنها مشروعة دينيا وأخلاقيا وإنسانيا وقانونيا أيضا هي قرار والتزام حكومي دائم في بلدنا.
رقم : 1137825
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