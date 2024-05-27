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الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 09:34

المكتب السياسي لأنصار الله يدين بشدة المجزرة الإسرائيلية بحق النازحين في رفح

المكتب السياسي لأنصار الله يدين بشدة المجزرة الإسرائيلية بحق النازحين في رفح
وقال المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية في بيان لها، اليوم الاثنين، إننا ندين ونستنكر بشدة المجزرة الإسرائيلية البشعة بحق النازحين في شمال غربي رفح والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف: إن المحرقة الإسرائيلية بحق النازحين في غزة تعكس مستوى وحشية العدو الإسرائيلي ومستوى إجرامه وبشاعته.

وتابع: إن المجازر بحق المدنيين تثبت مجددا فشل العدو وتثبت للعالم أن الكيان لا يكترث بالقوانين الدولية ولا يعير قرارات محكمة العدل أي اهتمام.

وقال: إننا نحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح وغيرها من المجازر كونها الداعم الرئيسي لكيان العدو.
رقم : 1137828
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