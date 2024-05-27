بوريل يطالب بتنفيذ قرار العدل الدولية بوقف العدوان على رفح

ونقلت وكالة وفا عن بوريل قوله اليوم في تصريح قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: “إن مقتل أكثر من 30 شخصاً من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية”، مشيراً إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون كيفية تنفيذ قرارات الجنائية الدولية والعدل الدولية بحق “إسرائيل”.



ودعا بوريل سلطات الاحتلال إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن أحكام المحكمة مهمة جداً لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة.



وكانت محكمة العدل الدولية أمرت يوم الجمعة الماضي “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري لعدوانها على رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.