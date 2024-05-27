الأردن يدين تواصل ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن هذه الأفعال والجرائم، تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.



وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام كيان الاحتلال بتحمل مسؤولية ممارساته ومحاسبته على أفعاله، ووقف انتهاكاته المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.