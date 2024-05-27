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الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 11:56

تنديداً بمجزرة رفح واستمرار عدوان الاحتلال على غزة.. تظاهرات حاشدة حول العالم

تنديداً بمجزرة رفح واستمرار عدوان الاحتلال على غزة.. تظاهرات حاشدة حول العالم
وتتواصل التظاهرات حول العالم نصرةً لغزة، ومطالبةً بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وشهدت المدينة التركية إسطنبول مظاهرة أمام قنصلية كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها في رفح، بقصفه خيام النازحين المأهولة والمكتظة بالأطفال والنساء بعددٍ من الصواريخ.

وفي كندا، يواصل المناصرون لغزة في وجه الاحتلال، فعالياتهم للمطالبة بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع.

وفي كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا انطلقت مظاهرة ضخمة نصرةً لغزة، طالب فيها المتظاهرون بوقف العدوان، وارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

أما في الأردن، فقد شهد مخيم البقعة مظاهرة حاشدة تنديداً بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في رفح، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

ومساء أمس الأحد، أقدم الاحتلال الإسرائيلي، على ارتكاب مجزرة جديدة بحق عشرات النازحين بقصفه خيامهم المنصوبة في مستودعات وكالة "الأونروا" في رفح جنوبي قطاع غزة. 

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروّعة من خلال قصف مركز ومقصود لمركز نزوح بركسات الوكالة شمالي غربي محافظة رفح، حيث قصف المركز بأكثر 7 صواريخ وقنابل عملاقة تزن الواحدة منها أكثر من 2000 رطل من المتفجرات. 

وفي السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنّ هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى من جراء قصف طائرات الاحتلال على مخيم النازحين في رفح، مشيرةً إلى أنّ البحث جاري عن مفقودين في المكان.

وقالت وزارة إنّ طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى لعدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد من الإصابات. 
رقم : 1137848
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