الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 15:30

مسيرات انقضاضية من لبنان تضرب أهدافها داخل الأراضي المحتلة

مسيرات انقضاضية من لبنان تضرب أهدافها داخل الأراضي المحتلة
وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن صافرات الإنذار تدوي في إصبع الجليل وكريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة.

في الإطار، هدد رؤساء التجمعات والبلديات في شمال فلسطين المحتلة بالتصعيد غير المسبوق، المتمثل بالإعلان عن الانفصال عن الكيان الاسرائيلي وتشكل ما أسموه دولة الجليل.

وهدد رئيس المجلس الإقليمي في شمال فلسطين موشيه دافيدوفيتش، بالانفصال عن الكيان الإسرائيلي.

وقال على شاشة القناة 13 الإسرائيلية "سننفصل عن الدولة"، معربا عن شعوره بالإحباط من عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية المستوطنين في الشمال.
رقم : 1137911
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
سفينة حنظلة تصل هولندا لكسر الحصار والتأكيد على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأحكام والقرارات الدولية
سفينة حنظلة تصل هولندا لكسر الحصار والتأكيد على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأحكام والقرارات الدولية
27 أيار 2024
مأساة أطفال غزة.. تتجاوز الاستشهاد و الإعاقة إلى الخطف و الدفن تحت الأنقاض!!
مأساة أطفال غزة.. تتجاوز الاستشهاد و الإعاقة إلى الخطف و الدفن تحت الأنقاض!!
27 أيار 2024
سلاح المقاطعة الاقتصادية..ضربة قاسمة للاقتصاديات الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
سلاح المقاطعة الاقتصادية..ضربة قاسمة للاقتصاديات الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
27 أيار 2024
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
25 أيار 2024
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
25 أيار 2024
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
25 أيار 2024
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
25 أيار 2024
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
25 أيار 2024
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
السيد الحوثي والحميداوي: لإدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة
24 أيار 2024
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
السيد نصر الله في تكريم رئيسي ورفاقه: آمنوا بالمقاومة ومشروعها.. وإيران سندنا الأقوى
24 أيار 2024
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
24 أيار 2024
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
24 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟