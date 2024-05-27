جهّزنا له المكان.. قديروف لزيلينسكي: سنقوم بإعادة تأهيلك!

اسلام تايمز (الشيشان) - قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إنه أعطى التعليمات وأوعز بإعداد مكان يفترض أن يتم فيه "علاج فلاديمير زيلينسكي" من أجل إعادته إلى رشده وصوابه.