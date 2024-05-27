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أوروبا
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الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 15:40
جهّزنا له المكان.. قديروف لزيلينسكي: سنقوم بإعادة تأهيلك!
وأضاف قديروف: "لقد أعطينا التعليمات. نحن نحضر له حفرة. سنضعه تحت العلاج، يجب أن يتم علاج الشخص الذي يقتل شعبه".
وأشار قديروف إلى أن هذا سيكون بمثابة "إعادة تأهيل" لزيلينسكي.
رقم :
1137915
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