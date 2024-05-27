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الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 18:18

مصر: الجيش يعلن استشهاد جندي بعد إطلاق النار على قوات الاحتلال في معبر رفح

مصر: الجيش يعلن استشهاد جندي بعد إطلاق النار على قوات الاحتلال في معبر رفح
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إنّ القوات المسلحة تُجري تحقيقاً، بواسطة الجهات المتخصصة، بشأن حادث إطلاق النيران في منطقة الشريط الحدودي في رفح، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة تأمينه. 

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفادت القناة الـ"13" الإسرائيلية بوقوع حادث "استثنائي جداً" بين "الجيش" الإسرائيلي والجيش المصري، عند الحدود في منطقة معبر رفح، مضيفةً أن "الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية مهمة". 

من جهتها، قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إن جنوداً مصريين أطلقوا النار، من تلقاء أنفسهم، على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات "الجيش" الإسرائيلي ردّت بإطلاق النار، فاستُشهد جنديان مصريان في الاشتباك.

كذلك، نقل مصدر أنّ اتفاقاً تمّ على تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، التي وقعت بين الجيش المصري و"الجيش" الإسرائيلي في معبر رفح.

يُذكر أنّ الحادث يأتي بعد توتر بين مصر وكيان الاحتلال، في أعقاب التوغل الإسرائيلي الأخير والمستمر في رفح، جنوبي قطاع غزة، وبعد مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مدينة الإسكندرية المصرية، مطلع أيّار/مايو الجاري.

وتبنّت جهة أطلقت على نفسها "طلائع التحرير - مجموعة الشهيد محمد صلاح -"، "قتل العميل الإسرائيلي المجرم زيف كيفر"، كما ورد في بيانٍ نشرته في وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنّ محمد صلاح، الذي حملت المجموعة اسمه، هو مجنّد مصري استُشهد في عمر 23 عاماً، بعد أن قتل 3 جنود إسرائيليين بالرصاص، وجرح رابعاً، في الـ3 من حزيران/يونيو 2023، بينما كان يؤدي خدمته العسكرية في منطقة سيناء المصرية.



 
رقم : 1137929
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