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الاثنين 27 أيار 2024 ساعة 18:21

إثيوبيا: المناقشات المتعلقة بأجندة الحوار الوطني تنطلق في 29 مايو الحالي

إثيوبيا: المناقشات المتعلقة بأجندة الحوار الوطني تنطلق في 29 مايو الحالي
وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال مفوض لجنة الحوار الوطني، أمبي أوغاتو، إن اللجنة "قامت بجميع الاستعدادات اللازمة لبدء العملية، التي يتوقعون فيها مساهمة جميع أصحاب المصلحة" وفق تعبيره.

وأكد أوغاتو أن هذه العملية "ستثبت أن البلاد قادرة على حل جميع تحدياتها من خلال الحوارات البناءة والشاملة".

وأضاف أنه "في هذه المرحلة، سيختار المشاركون بشكل مشترك بنود جدول الأعمال ذات الصلة للمناقشة وسيسهلون الأجواء التي سيحلون فيها القضايا الأبسط ضمن نطاق عملهم"، بحسب ما ذكر.

هذا وتم إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبية من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتضم 11 مفوضاً لقيادة عملية مستقلة وشاملة في جميع أنحاء البلاد، بهدف تسهيل المشاورات بين مختلف شرائح المجتمع حول القضايا الأساسية من خلال الحوار.

ومنذ إنشائها، أنجزت اللجنة مجموعة متنوعة من الأنشطة، التي شارك فيها العديد من أصحاب المصلحة على المستويين الاتحادي والإقليمي، بما في ذلك الجمعيات المدنية.

وقد حددت حتى الآن ممثلين عن 10 ولايات إقليمية وإدارتين بلديتين بطريقة حرة ومحايدة.
رقم : 1137930
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